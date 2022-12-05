В столице Марокко прошла акция против роста цен

Несколько тысяч человек приняли участие в воскресенье в манифестации в центре марокканской столицы, чтобы выразить протест против роста цен на продовольственные товары и падения покупательной способности населения. Об этом сообщает информационный портал Al Yaoum 24, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Организатором акции в Рабате выступил Марокканский социальный фронт (МСФ), который объединяет ряд политических партий и профсоюзов.

Участники манифестации прошли мирным маршем по проспектам Хасана II и Мухаммеда V, устроили митинг перед зданием парламента. "Народ хочет снижения цен. Мы все против дороговизны и деспотизма", - скандировали марокканцы лозунги, которые также были написаны на транспарантах. Кроме того, звучали призывы к решительной борьбе с коррупцией. Некоторые участники акции несли в руках флаги Палестины.