Беларусь и Франция обсудили реализацию инвестпроектов и развитие сотрудничества бизнесменов

16 марта 2018 14:54 (UTC+04:00)

Беларусь и Франция обсудили реализацию инвестпроектов и развитие сотрудничества бизнесменов. Эти вопросы рассмотрены во время визита 15-16 марта во Францию заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

В частности, состоялась встреча Олега Кравченко с государственным секретарем МИД Франции Жаном Батистом Лемуаном, рассматривалось развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества, перспективы взаимодействия Беларуси с Европейским союзом, в том числе по линии "Восточного партнерства", вопросы международной и региональной безопасности. Значительное внимание уделено подготовке третьего заседания совместной белорусско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в этом году в Минске. Стороны также обсудили осуществление в Беларуси инвестиционных проектов с участием французских компаний, перспективы расширения контактов между представителями деловых кругов обеих стран.

Двустороннее сотрудничество и взаимодействие в международных организациях подробно обсуждены в ходе консультаций Олега Кравченко с директором департамента континентальной Европы МИД Франции Флоранс Манжан. Стороны согласовали шаги, направленные на активизацию диалога в области политики, экономики и культуры.

На встречах с председателем группы дружбы "Франция-Беларусь" Сената Шарлем Гене и председателем комиссии по европейским делам Жаном Бизе, а также с вице-председателем Национальной ассамблеи Франции Кароль Бюро-Боннар и председателем группы дружбы "Франция-Беларусь" Национальной ассамблеи Кристофом Леженом рассматривалось развитие двусторонних отношений, возможности расширения межпарламентских связей, перспективы развития контактов между регионами двух стран в областях экономики и культуры.

Запланирована также встреча с главой одного из крупнейших аналитических центров, директором Французского института международных отношений Томасом Гомаром.

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