Мишель Бачелет: В последние годы чилийско-китайские отношения развивались в благоприятном русле

Президент Чили Мишель Бачелет в Сантьяго провела встречу с министром иностранных дел Китая Ван И.

Как сообщает агентство Синьхуа, Бачелет заявила, что в последние годы чилийско-китайские отношения развивались в благоприятном русле. Две страны установили всеобъемлющее стратегическое партнерство, подписали протокол о повышении уровня двустороннего соглашения о свободной торговле и достигли новых результатов во взаимовыгодном сотрудничестве в различных областях. Всестороннее углубление сотрудничества с Китаем стало консенсусом всех политических партий Чили. По словам Бачелет, инициатива "Пояс и путь" предоставила Латинской Америке новые возможности развития. Чили готова сыграть активную роль для содействия совместному участию Латинской Америки и Китая в реализации этой инициативы.

Ван И в свою очередь заявил, что китайская сторона надеется на достижение еще более плодотворных результатов в развитии китайско-чилийского всеобъемлющего стратегического партнерства. Страна высоко оценивает тот факт, что Чили уделяет большое внимание форуму Китай-Латинская Америка и организации второй министерской встречи в рамках этого форума, благодарит Мишель Бачелет за личное присутствие на церемонии открытия и выступление на ней с речью, а также готова прилагать совместные с чилийской стороной усилия для обеспечения успешного проведения встречи. Китайская сторона приветствует участие стран Латинской Америки в реализации инициативы "Пояс и путь" и намерена содействовать всестороннему углублению китайско-латиноамериканского сотрудничества в рамках этой инициативы.

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