Программа зимней Олимпиады-2022 пополнится шестью дисциплинами

18 июля 2018 22:18 (UTC+04:00)

Шесть новых дисциплин пополнят программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета в среду, передает Интерфакс.

Программу Игр дополнят: смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, женские одиночные соревнования по бобслею, соревнования по фристайлу в дисциплине "биг-эйр" (мужчины и женщины), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе и смешанные командные соревнования по фристайлу.

Отмечается, что в Играх 2022 года примет участие рекордное число женщин-атлеток.

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