ВВП Китая в первом квартале 2019 года вырос на 6,4%

Рост ВВП Китая по итогам первого квартала 2019 года составил 6,4% в годовом выражении, сохранившись на уровне предыдущего квартала, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2019 года составил 21,34 триллиона юаней, рост в годовом выражении - 6,4%", - говорится распространенном в среду докладе.

Показатель оказался лучше ожиданий аналитиков, опрошенных агентством Reuters, которые прогнозировали небольшое замедление темпов роста в первом квартале до 6,3% с 6,4% в четвёртом квартале 2018 года.

Власти Китая установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6-6,5%.

В прошлом году темпы роста китайской экономики замедлились до минимального показателя с 1990 года - 6,6%. Тем не менее Китай сохранил за собой статус второй крупнейшей экономики мира с общим объемом 90,03 триллиона юаней (около 3,18 триллиона долларов).

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