Пекин выразил готовность к сотрудничеству с АСЕАН по Южно-Китайскому морю

3 ноября 2019 08:59 (UTC+04:00)

Китай готов к сотрудничеству со странами - членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для обеспечения мира и стабильности в Южно-Китайском море. Об этом заявил в воскресенье в Бангкоке премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на саммите АСЕАН - Китай, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пекин "готов работать с АСЕАН на основе достигнутого консенсуса и поддерживать долгосрочный мир и стабильность", заявил глава правительства. Он также отметил "прогресс, достигнутый сторонами при разработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море".

Работа над этим документом, определяющим принципы судоходства, устанавливающим механизм двусторонних и многосторонних консультаций, урегулирования возможных инцидентов, продолжается несколько лет. Территориальные споры Китай ведет с рядом государств АСЕАН относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). Основной причиной конфликта являются попытки Пекина установить контроль за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

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