ЕС должен остановить массовый приток мигрантов - глава МИД Германии

8 января 2018 21:11 (UTC+04:00)

Евросоюзу следует остановить массовый приток мигрантов из третьих стран. Об этом, как передает РИА Новости,заявил в понедельник глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Сейчас следует также попытаться остановить слишком массовые миграционные притоки. 2015 год стал годом, переполнившим чашу", - сказал он, выступая в Брюсселе на конференции по бюджетным вопросам ЕС.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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