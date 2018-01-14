Макрон заявил о важности выполнения обязательств по ядерному соглашению с Тегераном

14 января 2018 02:55 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости выполнения всеми сторонами обязательств по ядерному соглашению с Тегераном. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, которое было распространено в субботу по итогам телефонного разговора главы Французской Республики с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

"Президент напомнил о важности сохранения иранского ядерного соглашения и необходимости соблюдения всеми сторонами своих обязательств в рамках этого соглашения", - отмечается в заявлении администрации французского лидера.

В сообщении Елисейского дворца говорится, что "президент Французской Республики и премьер-министр обсудили также тему израильско-палестинского мирного процесса в продолжение их обменов (мнений по этому вопросу - прим. ТАСС), которые состоялись 10 декабря".

Ранее в пятницу глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров главы МИД Ирана с руководителями внешнеполитических ведомств Германии, Франции и Великобритании в Брюсселе заявил о том, что альтернативы выполнению ядерного соглашения с Тегераном нет. При этом Ле Дриан отметил, что Иран свои обязательства в этом вопросе выполняет.

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