Туск призвал заключить торговое соглашение с Британией с нулевым тарифом

Председатель Евросовета Дональд Туск в директивах будущих отношений с Великобританией предложил после Brexit заключить с Великобританией соглашение о свободной торговле по всем секторам с нулевым тарифом на товары, об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

В среду Туск направил лидерам 27 стран-членов ЕС (страны Евросоюза, за исключением Великобритании) директивы о будущих отношениях с Британией после ее выхода из состава объединения. Предполагается, что оно будет одобрено на саммите ЕС, который пройдет 22 и 23 марта.

Выступая перед журналистами в Люксембурге, Туск отметил, что будущее экономическое партнерство сторон должно регулироваться соглашением о свободной торговле.

"Я предлагаю стремиться к торговому соглашению по всем секторам и с нулевым тарифом на товары. Как и другие торговые отношения, оно должно включать услуги. В рыбной ловле необходимо сохранить взаимный доступ к водам и ресурсам", — сказал Туск, выступление которого транслировали службы ЕС.

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