На швейцарском горнолыжном курорте сошла лавина, есть погибший

18 марта 2018 01:12 (UTC+04:00)

На швейцарском горнолыжном курорте "Валлон-дьАрби" в результате схода лавины погиб один лыжник, еще трое человек пропали без вести, сообщает AFP.

"Лавина накрыла швейцарскую горнолыжную зону "Валлон-дьАрби", одного погибшего уже нашли, спасатели ищут других трех, которые пропали", - говорится в сообщении.

Процесс идентификации тела погибшего продолжается. Еще трое человек - один гражданин Швейцарии и двое из Франции - считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что маршрут составлен для опытных лыжников, и периодически его закрывают из соображений безопасности.

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Azernews Newspaper
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