В Варшаве подписали контракт о поставке Польше американских систем Patriot

Контракт о поставке Польше американских систем ПВО Patriot подписан в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

С польской стороны соглашение подписал министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет.

Ожидается, что первые ЗРК Patriot поступят в Польшу в 2022 году.

В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021–2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.

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