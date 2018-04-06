ЕК получила письмо от Facebook с объяснениями по скандалу с утечкой данных

6 апреля 2018 14:55 (UTC+04:00)

Еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные пользователей в Европе попали в распоряжение Cambridge Analytica, заявил в пятницу на брифинге представитель ЕК, передает РИА Новости.

Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей Вера Юрова направила компании Facebook письмо с требованием предоставить новые пояснения по обстоятельствам разразившегося скандала вокруг деятельности компании Cambridge Analytica и утечки персональных данных пользователей.

"Я могу подтвердить, что вчера мы получили письмо от компании Facebook в ответ на наш запрос", — сообщил представитель, уточнив, что в письме подтверждается информация о получении компанией Cambridge Analytica данных европейских пользователей социальной сети.

В ответе американской компании также объяснены меры, которые принимаются в связи со сложившейся ситуацией.

Представитель ЕК анонсировал новые контакты европейских властей с компанией Facebook. По его словам, в начале следующей недели запланирован телефонный разговор еврокомиссара по вопросам юстиции, прав потребителей Юровой с компанией для обсуждения ситуации с утечкой данных

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

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