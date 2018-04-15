США, Франция и Великобритания распространили свой проект резолюции по Сирии

15 апреля 2018 05:39 (UTC+04:00)

США, Франция и Великобритания распространили свой вариант проекта резолюции СБ ООН по итогам операции в Сирии через несколько часов после того, как Совбез отклонил документ, предложенный Россией, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал Sky News.

В проекте, предложенном союзниками, осуждается применение химического оружия в Сирии, при этом отдельно оговорен инцидент в Думе, который стал поводом для ракетной атаки США, Великобритании.
Предлагается создать независимый механизм для расследования подобных случаев. ОЗХО будет предписано в течение 30 дней представить свои выводы о том, действительно ли Сирия уничтожила свои запасы химического оружия.

Кроме того, проект требует обеспечить доступ для гуманитарных конвоев во все районы Сирии, а также исполнения резолюции о прекращении огня, которая была принята еще в феврале, но до сих пор не реализована.

Отклоненный ранее российский проект резолюции предлагал осудить атаку союзников на Сирию, обвинял их в нарушении международного права и устава ООН.

В ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли удары по ряду целей в Сирии. По утверждениям руководства стран, удар был нанесен по объектам, связанным с производством химического оружия. В Генштабе ВС РФ сообщили, что войска коалиции выпустили 103 ракеты, сирийская ПВО перехватили 71 из них. По данным Минобороны РФ, в результате ударов погибших нет. Ни одна из ракет, которые выпустили США и их союзники, не попала в зону ответственности сил противовоздушной обороны российской группировки в Сирии.

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Azernews Newspaper
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