ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Македонии

17 апреля 2018 18:34 (UTC+04:00)

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Албанией и Македонией о перспективах вступления в ЕС, сообщила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

Еврокомиссия должна была до начала лета принять решение о запуске с Албанией и Македонией переговоров об их вступлении в Евросоюз.

"ЕК рекомендовала, а совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Албанией и бывшей югославской республикой Македонией", - сообщила журналистам Могерини.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (с 2010 года), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года).

Ранее переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (в 2012 году) и с Сербией (в 2014 году).

Европейская комиссия в феврале обнародовала новую стратегию по расширению ЕС в отношении стран Западных Балкан. В документах, представленных ЕК, говорится, что "для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении (в стратегии), отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году".

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