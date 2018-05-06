Французский министр потребовал от Трампа извинений за высказывания о терактах в Париже

Президент США Дональд Трамп должен принести извинения за свои высказывания о терактах 13 ноября 2015 года в Париже, которые во Франции сочли некорректными. Об этом, как передает ТАСС, заявил в воскресенье министр экономики республики Брюно Ле Мэр, выступая в эфире телеканала BFM TV.

"Я нахожу эти заявления возмутительными и считаю, что они недостойны президента первой державы в мире, государства, которое является союзником и другом Франции. Я хочу, чтобы президент Соединенных Штатов взял свои слова назад и высказал сожаление", - сказал Ле Мэр.

При этом министр подчеркнул, что Франция должна "работать с Дональдом Трампом, с президентом Соединенных Штатов". "Работать - значит быть способным высказывать президенту Соединенных Штатов со всей прямотой, что мы думаем", - заявил он.

Теракты в Париже и его пригороде произошли 13 ноября 2015 года. Почти одновременно боевики осуществили несколько атак: взрывы возле стадиона Stade de France в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойню в концертном зале Bataclan, где взяли в заложники около 100 человек. В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Теракты 13 ноября 2015 года стали крупнейшими по числу жертв в истории Франции, ответственность за них взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В пятницу Дональд Трамп, выступая перед участниками 147-й ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации США, допустил, что существующий во Франции строгий контроль над оборотом оружия лишил простых жителей возможности самообороны в условиях повышенной террористической угрозы. Приводя пример парижских терактов 2015 года, глава Соединенных Штатов предположил, что "если бы у работников или клиентов тогда было оружие..., то террористы бежали бы или были застрелены, и это была бы уже совсем другая история".

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