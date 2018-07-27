Число спасенных у побережья Испании мигрантов возросло до 774

27 июля 2018 22:46 (UTC+04:00)

Испанская служба спасения на море обнаружила в пятницу почти 800 мигрантов, которые пытались на лодках переплыть через Гибралтарский пролив и Средиземное море, сообщает РИА Новости.

В общей сложности у южного побережья Испании были найдены 52 лодки, в которых находились 774 человека. Один из мигрантов находится в тяжелом состоянии – у него переохлаждение, и он находится без сознания.

В четверг Служба спасения на море обнаружила 314 человек в Гибралтарском проливе и 100 человек в море Альборан.

Миграционный поток в Испанию через Средиземное море в последние месяцы значительно возрос. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли чуть более 22,4 тысячи мигрантов, то с 1 января по 27 июля этого года — уже почти 21 тысяча человек, только с начала июля — 5916 человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.

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