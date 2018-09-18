Переговоры Мадрида с Лондоном по Гибралтару планируют завершить в октябре

18 сентября 2018 06:05 (UTC+04:00)

Переговоры между Мадридом и Лондоном по поводу Гибралтара в связи с Brexit могут завершиться заключением соглашения в октябре, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, передаёт РИА Новости.

"Я умеренный оптимист. Председатель правительства (Испании Педро Санчес)… не хочет, чтобы Гибралтар был последним камнем преткновения на пути к соглашению (между ЕС и Лондоном — ред.), а первым шагом к соглашению", — заявил Боррель на пресс-конференции в Мадриде.

Последний раунд переговоров по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией состоялся на прошлой неделе, и были "подвижки", рассказал министр. Он выразил надежду, что "удастся завершить переговоры после съезда Консервативной партии (Великобритании)".

Съезд Консервативной партии Великобритании будет проходить с 30 сентября по 3 октября.

В понедельник в Мадриде прошли переговоры между главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишель Барнье и премьером Испании Педро Санчесом в преддверии неформальной встречи глав государств и правительств стран ЕС, которая состоится 19-20 сентября в австрийском Зальцбурге и одной из центральных тем которой станет Brexit.

Тема Гибралтара станет частью отдельного протокола к общему соглашению по Brexit, заявили испанские власти. Как уточняется в сообщении правительства, "все аспекты Brexit, касающиеся Гибралтара, — предмет прямых переговоров между правительствами Испании и Великобритании, и, следовательно, будут частью специального протокола в рамках соглашения о выходе, поскольку не касаются всех членов".

Барнье и Санчес считают, что должны соблюдаться ранее установленные сроки Brexit и переговоры должны быть завершены до саммита ЕС, который состоится в октябре.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом.

Территориальный спор по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.


Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕС разрабатывает новый план решения проблемы ирландской границы
Европа 17 сентября 11:09
Deutsche Bank планирует вывести €450 млрд активов из Лондона в связи с Brexit - СМИ
Европа 17 сентября 02:26
Де Мистура провел в Женеве консультации с "малой группой" по Сирии
Арабские страны 14 сентября 15:54
Британский производитель бытовой продукции выходит на рынок Азербайджана
Бизнес 13 сентября 17:40
Министр здравоохранения Испании подала в отставку из-за скандала с дипломом
Европа 12 сентября 02:34
Испанские футболисты забили шесть безответных мячей в ворота хорватов в матче Лиги наций
Европа 12 сентября 01:20
Лента новостей
Замгенсека НАТО Гетемюллер посетит Грузию
Грузия 06:20
В США назвали встречу Путина и Эрдогана по Сирии обнадеживающей
США 04:59
В Сирии считают решение России и Турции по Идлибу выгодным для обеих стран
Арабские страны 04:35
Боевики в Идлибе перекрыли гуманитарный коридор для выхода населения
Арабские страны 03:56
Путин заявил о продолжении переговоров в астанинском формате
Турция 03:04
Шойгу заявил, что в Идлибе не будет военной операции
Арабские страны 02:43
Эрдоган выразил надежду на упрощение визового режима между РФ и Турцией
Турция 01:39
Третий межкорейский саммит стартует во вторник в Пхеньяне
Другие страны 01:24
В Нью-Йорке 21 человек пострадал при пожаре на парковке
США 00:43