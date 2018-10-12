Британия планирует применять санкции Евросоюза после Brexit

12 октября 2018 20:54 (UTC+04:00)

В случае выхода из ЕС без финального соглашения Британия продолжит выполнять санкции ЕС, начав одновременное применение собственного санкционного законодательства, говорится в опубликованных в пятницу правительственных документах, передает РИА Новости.

"Как того требует международное право, мы будем выполнять санкции ООН после выхода из ЕС. Если Британия выйдет из Евросоюза без "сделки", мы планируем продолжать выполнять санкции ЕС с момента нашего выхода (из союза). Мы будем вводить санкции и через наш новый закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" (с "поправкой Магнитского")… Это означает, что не будет никаких перерывов в применении существующих санкций", - говорится в полученном РИА Новости документе.

Правительство отмечает, что опубликует национальные списки лиц, подпадающих под санкции, "в обычном режиме" в электронной базе законодательных документов.

Британский закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского", позволяющей властям вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, вступил в силу в мае и начнет применяться после Brexit.

В сентябре замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявлял, что Британия будет стремиться к скорейшей реализации согласованных ЕС санкций, связанных с применением химоружия, и намерена добиваться ужесточения санкционного режима в отношении России.

С середины сентября кабинет министров Великобритании публикует рекомендации для граждан и бизнеса на случай выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза без "сделки". Правительство предупреждает, что в случае отсутствия "сделки" может быть прервано транспортное между островами и континентом, нарушится торговля сельхозпродукцией и возникнут проблемы с энергоснабжением Северной Ирландии. Также британцам придется получать новые документы для поездок в Европу и платить за международный роуминг, находясь в ЕС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан активно работает с ведущими энергетическими компаниями Великобритании
Туркменистан 08:01
«Большая четвёрка» аудиторских компаний поможет Узбекистану в разработке налогового кодекса
Бизнес 11 октября 16:38
Меркель выразила оптимизм относительно хода переговоров о Brexit - СМИ
Европа 11 октября 04:17
Могерини считает, что "мир бы рухнул" без Евросоюза
Европа 11 октября 02:39
Прогресс по Brexit должен быть достигнут до саммита в октябре
Европа 10 октября 16:28
ЕС и Великобритания сблизили позиции по Brexit
Европа 10 октября 12:48
Лента новостей
UFC подтвердил проведение поединка Джонс - Густафссон 29 декабря в Лас-Вегасе
Спорт 21:34
Для чего в Минск съехались ветераны спецслужб СНГ? (ФОТО)
Политика 21:32
В школах Азербайджана будут освобождать от занятий больных гриппом учащихся
Общество 20:31
Отсрочено подписание протокола по частотному регулированию между Азербайджаном и Ираном
ИКТ 20:11
Две азербайджанские компании приняты на листинг Бакинской фондовой биржи
Бизнес 20:04
Министры обороны стран-участниц СНГ обсудили в Ташкенте военное сотрудничество
Политика 20:02
В Таиланде во время облавы задержали более 500 иностранцев - СМИ
Другие страны 20:02
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку силики
Тендеры 20:00
Национальная энергосберегающая компания Узбекистана объявляет тендер
Тендеры 19:56