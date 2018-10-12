Британия планирует применять санкции Евросоюза после Brexit

В случае выхода из ЕС без финального соглашения Британия продолжит выполнять санкции ЕС, начав одновременное применение собственного санкционного законодательства, говорится в опубликованных в пятницу правительственных документах, передает РИА Новости.

"Как того требует международное право, мы будем выполнять санкции ООН после выхода из ЕС. Если Британия выйдет из Евросоюза без "сделки", мы планируем продолжать выполнять санкции ЕС с момента нашего выхода (из союза). Мы будем вводить санкции и через наш новый закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" (с "поправкой Магнитского")… Это означает, что не будет никаких перерывов в применении существующих санкций", - говорится в полученном РИА Новости документе.

Правительство отмечает, что опубликует национальные списки лиц, подпадающих под санкции, "в обычном режиме" в электронной базе законодательных документов.

Британский закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского", позволяющей властям вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, вступил в силу в мае и начнет применяться после Brexit.

В сентябре замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявлял, что Британия будет стремиться к скорейшей реализации согласованных ЕС санкций, связанных с применением химоружия, и намерена добиваться ужесточения санкционного режима в отношении России.

С середины сентября кабинет министров Великобритании публикует рекомендации для граждан и бизнеса на случай выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза без "сделки". Правительство предупреждает, что в случае отсутствия "сделки" может быть прервано транспортное между островами и континентом, нарушится торговля сельхозпродукцией и возникнут проблемы с энергоснабжением Северной Ирландии. Также британцам придется получать новые документы для поездок в Европу и платить за международный роуминг, находясь в ЕС.

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