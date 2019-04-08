Мужская сборная Швеции защитила звание чемпиона мира по керлингу

8 апреля 2019 08:17 (UTC+04:00)

Мужская сборная Швеции по керлингу со счетом 7:2 обыграла команду Канады в финале чемпионата мира, который завершился в Летбридже (Канада), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бронзовые медали завоевала команда Швейцарии, победившая в матче за третье место японцев - 8:4.

Мировые первенства проводятся ежегодно с 1959 года. Шведы стали чемпионами мира второй раз подряд и девятый в истории. Наибольшее число титулов у канадцев - 36.

Сборная России заняла на турнире девятое место, повторив свой лучший результат. Команда во главе со скипом Сергеем Глуховым одержала на групповой стадии четыре победы при восьми поражениях и не сумела пробиться в плей-офф.

Чемпионат мира 2020 года пройдет в Шотландии.

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