Правительство Мэй продолжит диалог по Brexit с оппозицией

Переговоры представителей правительства тори, возглавляемого премьер-министром Терезой Мэй, с представителями оппозиционной Лейбористской партии по выводу ситуации вокруг Brexit из политического тупика продолжатся 9 апреля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил представитель премьерской канцелярии.

"Мы преисполнены решимости найти способ выхода [из ситуации], чтобы гарантировать, что мы сможем покинуть ЕС и исполнить решение, принятое на референдуме. Необходимость справиться с нерешенными проблемами потребует от партий безотлагательной работы, а потому министры и их коллеги из теневого кабинета [оппозиции] проведут переговоры завтра", - информировал сотрудник канцелярии главы правительства.

Лидер лейбористов Джереми Корбин, оценивая в понедельник ход межпартийных дискуссий, обвинил Мэй в том, что она не проявляет готовности отступать от установленных ею же самой "красных линий" в переговорах по Brexit. Среди тем, в которых, по его словам, не наблюдается подвижек в диалоге с консерваторами, лидер оппозиции упомянул доступ страны к таможенному союзу с ЕС после "развода", следование ряду положений о едином европейском рынке и ряду европейских норм, в том числе в сфере обеспечения прав трудящихся.

Депутаты Палаты общин 29 марта в третий раз отклонили проект сделки, который Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами. Таким образом, британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если Палата общин на прошлой неделе одобрила бы сделку. Теперь, в соответствии с тем же планом ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из сообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.

Мэй пытается выйти из сложившегося тупика через переговоры с оппозицией. Подобные дискуссии стартовали на прошлой неделе, но пока не привели к каким-либо ощутимым результатам.

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