В Ирландии туристы нашли в арендованной квартире спрятанную видеокамеру

Семья туристов из Новой Зеландии в квартире, которую они сняли в Ирландии с помощью популярного сервиса аренды жилья, обнаружила на потолке спрятанную в пожарном датчике видеокамеру. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Fox News.

Нэли Баркер рассказала, что ее муж Эндрю заметил на потолке арендованной квартиры странное устройство, к которому ему удалось подсоединить свой телефон. "На экране в прямом эфире мы увидели свои лица", - сообщила женщина.

Находка обнаружилась поздно ночью, но семья приняла решение немедленно переехать в отель.

Позже туристы связались с хозяином квартиры, который сначала "растерялся и бросил трубку", а затем перезвонил и признал, что установил камеру для обеспечения сохранности имущества в сдаваемой квартире.

Издание сообщает, что, согласно официальной политике сервиса, через который Баркеры арендовали жилье, владельцы обязаны информировать постояльцев о наличии камер видеонаблюдения даже если они не работают.

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