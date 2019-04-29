После обработки почти 100% протоколов социалисты побеждают на выборах в Испании

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) председателя правительства Педро Санчеса побеждает на состоявшихся в воскресенье досрочных всеобщих выборах после обработки 98,9% протоколов. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ИСРП получает 123 кресла в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Консервативной Народной партии (НП) достается 66 мест. Центристская партия "Граждане" получает 57 кресел, левая коалиция "Объединившись, мы можем" - 42, крайне правая "Вокс" - 24. Явка на выборах превысила 75%, что больше показателя предыдущих выборов 2016 года с 66,48%.

По итогам волеизъявления трехлетней давности, ИСРП получила 85 мандатов в Конгрессе депутатов, НП - 137. Центристы довольствовались 32 креслами, "Объединившись, мы можем" - 67. "Вокс" ранее не была представлена в нижней палате парламента Испании.

Голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) состоялось в воскресенье в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 (10:00 мск) и работали до 20:00 (21:00 мск). По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов, а также 208 сенаторов (верхняя палата).

Всеобщие выборы должны были состояться в Испании в 2020 году. Тем не менее, из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на текущий год, Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов. Таким образом, данное волеизъявление стало уже третьим за последние несколько лет.

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