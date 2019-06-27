ЕС призвал Сербию ускорить реформы в связи с переговорами по вступлению

27 июня 2019 21:43 (UTC+04:00)

Евросоюз призывает Сербию ускорить реформы для поддержания темпа переговоров по ее вступлению в ЕС, сказал еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я бы хотел, чтобы Сербия ускорила ход реформ, чтобы поддержать общий темп переговоров по вступлению в ЕС. Сербии необходимо действовать с большей решимостью в области верховенства права, фундаментальных прав и демократического управления", - сказал он.

Переговоры о вступлении Сербии в ЕС были начаты в январе 2014 года. В Брюсселе в четверг прошла десятая встреча конференции по присоединению страны к союзу, где стороны открыли ещё одну главу переговорного досье - семнадцатую из тридцати пяти. Речь идет о главе под номером девять "Финансовые услуги".

Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе. В Еврокомиссии неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025 года.

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