В Европе собрали ровер миссии "ЭкзоМарс"

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), Европейский марсоход, который на Красную планету доставит российская десантная платформа "Казачок" в ходе миссии "ЭкзоМарс-2020", полностью собран, сообщает во вторник Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Ровер миссии "ЭкзоМарс" "Розалинд Франклин" завершил этап сборки в Соединенном Королевстве и будет сейчас отправлен во Францию для испытаний в марсианских условиях", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что последними на марсоход были установлены "глаза" - камеры высокого разрешения, которые будут вести панорамную съемку, а также вблизи сфотографируют поверхность Марса, по которой будет ездить ровер.
Испытания во Франции будут идти четыре месяца. За это время создатели должны удостовериться, что марсоход и все его научные приборы смогут работать в условиях температур минус 120 градусов по Цельсию снаружи и минус 60 градусов внутри аппарата. Кроме того, все системы должны нормально функционировать в богатой углекислотой атмосфере и при давлении порядка одной сотой от земного.
Запуск к Марсу станции ExoMars-2020 планируется на конец июля 2020 года. Миссия состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российский посадочный модуль "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" будут установлены 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка десантного модуля на Марс намечается на март 2021 года.
В марте 2016 года к Марсу была отправлена автоматическая межпланетная станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
Запуск ExoMars-2020 должен стать первой для России отправкой к Марсу посадочного аппарата за 46 лет.
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