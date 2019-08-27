В Европе собрали ровер миссии "ЭкзоМарс"

27 августа 2019 20:53 (UTC+04:00)
По данным Европейского космического агентства (ЕКА), Европейский марсоход, который на Красную планету доставит российская десантная платформа "Казачок" в ходе миссии "ЭкзоМарс-2020", полностью собран, сообщает во вторник Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Ровер миссии "ЭкзоМарс" "Розалинд Франклин" завершил этап сборки в Соединенном Королевстве и будет сейчас отправлен во Францию для испытаний в марсианских условиях", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что последними на марсоход были установлены "глаза" - камеры высокого разрешения, которые будут вести панорамную съемку, а также вблизи сфотографируют поверхность Марса, по которой будет ездить ровер.