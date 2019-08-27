В Европе собрали ровер миссии "ЭкзоМарс"

Испытания во Франции будут идти четыре месяца. За это время создатели должны удостовериться, что марсоход и все его научные приборы смогут работать в условиях температур минус 120 градусов по Цельсию снаружи и минус 60 градусов внутри аппарата. Кроме того, все системы должны нормально функционировать в богатой углекислотой атмосфере и при давлении порядка одной сотой от земного.