Renault зафиксировала в первом полугодии худший результат по продажам с 2009 года

Европа 20 июля 2020 15:29 (UTC+04:00)
Renault зафиксировала в первом полугодии худший результат по продажам с 2009 года

Продажи автомобилей марки Renault в первом полугодии снизились на 34,9%. Об этом сообщила в своем заявлении в понедельник эта французская компания-автопроизводитель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это худший результат первого полугодия с 2009 года, когда мир был охвачен экономическим кризисом.

В период с января по июнь включительно корпорации удалось сбыть в мире 1 256 тыс. машин. В аналогичный период прошлого года показатель продаж был на отметке 1 931 тыс. автомашин. "Снижение продаж главным образом обусловлено тем, что основные рынки Renault находятся в странах, в которых был введен строгий карантин из-за пандемии", - говорится в заявлении корпорации.

В частности, наблюдается резкое, на 46,2%, падение сбыта модели Dacia, приносившей в прошлые годы крупнейшую прибыль. Сбыт этой модели составил 211 158 машин против показателя первого квартала прошлого года почти 400 тыс. машин.

Падение продаж на европейском рынке достигло для Renault показателя минус 41,8%. Вне рынков Европы снижение составило 26,4%

В то же время корпорация обращает внимание на особую значимость для нее российского рынка. "В России, второй по величине стране группы по объему продаж, лидером является именно Groupe Renault с долей рынка 30,2%, что представляет собой повышение на 1,4 процентных пункта (п.п). Продажи в РФ упали на 19,5% на рынке, который в целом сократился на 23,3%. Рыночная доля марки Renault выросла на 0,3 п.п. до 8,1%", - говорится также в заявлении.

В нем сообщается, что модель Arkana "подтвердила свой успех, с регистрацией в первом полугодии более 7 000 автомобилей, и создала Renault позиции в совершенно новом сегменте купе внедорожников в России". Модель Lada "подтверждает свои позиции ведущего бренда на российском рынке с долей 20,8%, к которой необходимо добавить 1,3% для модели Niva (АвтоВАЗ), которая в июле была перепрофилирована как Lada". Как отмечает французский автопроизводитель, "Lada Granta и Lada Vesta остаются двумя самыми продаваемыми автомобилями в России".

На китайском рынке продажи Renault, ведущиеся через бренд Jinbei-Huasing, составили в первом полугодии 70 тыс. машин.

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