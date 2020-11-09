Меланшон намерен участвовать в президентских выборах во Франции в 2022 году

Глава левого политического движения "Неподчинившаяся Франция", депутат парламента Жан-Люк Меланшон намерен участвовать в президентских выборах 2022 года в республике. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала TF1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, я готов и выдвигаю свою кандидатуру. Я однозначно буду участвовать в президентских выборах 2022 года, но лишь при условии, если смогу собрать 150 тысяч подписей", - отметил он.

Позже в своем Twitter он подтвердил эту информацию и опубликовал призыв "свергнуть президентскую монархию и созвать учредительное собрание для основания Шестой республики". Сбор подписей он организовал на специально созданной интернет-странице, где от участника требуется только имя, адрес электронной почты и почтовый индекс. В случае своего избрания лидер левого движения обещает "положить конец социальной заброшенности населения", "изменить государственные институты и вернуть республику народу", а также приложить максимум усилий для защиты окружающей среды.