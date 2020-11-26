Премьеры Венгрии и Польши хотят изменить механизм привязки бюджета ЕС к верховенству права

Венгрия и Польша совместными усилиями стремятся урегулировать вопросы вокруг согласования фонда восстановления экономики и бюджета Евросоюза, чтобы финансовые средства скорейшим образом стали доступны для всех государств сообщества. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, которое распространил в четверг по итогам двусторонних переговоров в Будапеште информационный портал венгерского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Результат переговоров между председателем совета и Европейским парламентом не соответствует договоренности, достигнутой между главами государств и правительств на заседании Европейского совета в июле. Наша цель - предотвратить механизм, который не укрепит, а подорвет верховенство права в союзе, превратив его в политический инструмент. Предлагаемое условие идет в обход договора, применяет расплывчатые формулировки и неопределенные условия без четких критериев, которые могут служить основанием для санкций и не содержат весомых процедурных гарантий", - говорится в заявлении премьеров Венгрии и Польши.

Как отмечается, Венгрия и Польша действуют на основе солидарности друг с другом. "Мы готовы внести вклад в решение сложившейся ситуации. Мы считаем, что для этого требуется существенное изменение предлагаемого в настоящее время механизма", - подчеркнули премьеры двух стран. В связи с этим Будапешт и Варшава для облегчения процедуры принятия бюджета Евросоюза предложили учредить двухвекторный процесс: сначала ограничить возможности дополнительных бюджетных условий защитой финансовых интересов ЕС в соответствии с июльскими выводами Европейского совета, а затем обсудить в Европейском совете, следует ли устанавливать связь между верховенством права и финансовыми интересами ЕС, отмечается в заявлении.

Венгрия и Польша в ноябре заблокировали утверждение нового бюджетного плана ЕС, протестуя против решения создать с 2021 года механизм контроля за соблюдением принципов верховенства права в странах сообщества, с учетом результатов которого будут распределяться бюджетные ассигнования из Брюсселя. Ситуацию усугубляет тот факт, что обе страны на саммите ЕС в июле дали принципиальное согласие на включение в бюджетный план Евросоюза этого механизма.