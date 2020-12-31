Испания и Великобритания достигли соглашения по Гибралтару
Испания и Великобритания достигли соглашения о статусе Гибралтара после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.
Об этом в четверг заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая, сообщает Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, соглашение было достигнуто в полночь 31 декабря.
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