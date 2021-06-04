Британский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer среди подростков 12-15 лет

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Соединенного Королевства одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech среди подростков 12-15 лет, подтвердив ее эффективность и безопасность. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте британского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы тщательно изучили данные клинических испытаний на подростках в возрасте от 12 до 15 лет и пришли к выводу, что использование вакцины от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech безопасно и эффективно в этой возрастной группе и что преимущества этой вакцины перевешивают любой риск, - приводятся в заявлении слова главы регулятора Джун Рейн. - Теперь Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Соединенного Королевства должен дать заключение о том, будет ли эта возрастная группа прививаться в рамках [правительственной программы] вакцинации".

28 мая использование данной вакцины среди подростков одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).