Ослабление локдауна в Великобритании отложили на четыре недели

Власти Великобритании решили отложить отмену ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, на четыре недели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили источники в правительстве.

До этого ослабление локдауна планировалось на 21 июня. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердит продление действия ограничений. После этого решение о переносе ослабления локдауна будет вынесено на голосование в Палате общин.