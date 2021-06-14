Ослабление локдауна в Великобритании отложили на четыре недели
Власти Великобритании решили отложить отмену ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, на четыре недели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили источники в правительстве.
До этого ослабление локдауна планировалось на 21 июня. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердит продление действия ограничений. После этого решение о переносе ослабления локдауна будет вынесено на голосование в Палате общин.
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