ЕС продлил до 30 июня 2022 года мандаты миссий в зоне палестино-израильского конфликта

Европейский совет принял решение о продлении до 30 июня 2022 года мандатов двух своих гражданских миссий в рамках Общей политики безопасности и обороны, развернутых в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Евросовета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Евросовет сегодня постановил продлить до 30 июня 2022 года мандаты двух гражданских миссий в рамках Общей политики безопасности и обороны - Миссии Европейского союза по приграничной помощи на контрольно-пропускном пункте "Рафах" и Полицейской миссии Европейского союза на палестинских территориях", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что "данные миссии являются частью более широких усилий ЕС, направленных на поддержку строительства палестинского государства".

Миссия Европейского союза по приграничной помощи на контрольно-пропускном пункте "Рафах" была запущена 25 ноября 2005 года после ухода Израиля из сектора Газа с целью обеспечения присутствия третьей стороны на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом и укрепления доверия между правительством Израиля и властями Палестины.

Полицейская миссия Европейского союза на палестинских территориях была создана 1 января 2006 года. Миссия будет продолжать оказывать помощь в создании палестинских институтов в области охраны правопорядка и более широких механизмов уголовного правосудия. Внося свой вклад в реформу сектора безопасности и правосудия, миссия поддерживает усилия по повышению безопасности палестинского населения и укреплению верховенства закона.