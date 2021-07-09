Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане на встрече в Брюсселе 12 июля

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане на заседании Совета ЕС в Брюсселе 12 июля, а также возможности Евросоюза оказать содействие для установления мира в этой стране после вывода оттуда военнослужащих западных стран. Об этом сообщил в пятницу источник во внешнеполитической службе ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры обсудят ситуацию в Афганистане. Они рассмотрят возможности ЕС по оказанию содействия для установления мира", - заявил европейский дипломат.