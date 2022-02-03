Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%.

Совет управляющих ожидает, что "ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% до конца прогнозного горизонта", говорится в сообщении ЕЦБ. В нем отмечается, что стабилизация инфляции на целевом уровне может быть достигнута в среднесрочной перспективе.