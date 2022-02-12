ЕС не стал закрывать свои диппредставительства на Украине

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выступил с деклараций от имени ЕС, в которой заявил, что дипломатические представительства Евросоюза продолжают работать в Киеве, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Текст декларации распространен в Брюсселе в субботу Внешней дипломатической службой.

"ЕС и его государства-члены координируют свои действия с учетом текущих угроз Украине. Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать для поддержки граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями", - заявил говорится в декларации.

Боррель отметил, что присутствие персонала и рекомендации по поездкам для граждан ЕС "корректируются по мере необходимости с учетом обстоятельств безопасности".