Макрон поговорит с президентом США и канцлером ФРГ

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшие часы провести разговор с президентом США Джо Байденом и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на Елисейский дворец.

Кроме того, в канцелярии французского лидера заявили, что Макрон собирается также поговорить с премьером Италии Марио Драги и другими партнерами.

Ранее в воскресенье Макрон провел телефонный разговор сначала с президентом России Владимиром Путиным, в затем - с президентом Украины Владимиром Зеленским.