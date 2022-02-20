Макрон поговорит с президентом США и канцлером ФРГ
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшие часы провести разговор с президентом США Джо Байденом и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на Елисейский дворец.
Кроме того, в канцелярии французского лидера заявили, что Макрон собирается также поговорить с премьером Италии Марио Драги и другими партнерами.
Ранее в воскресенье Макрон провел телефонный разговор сначала с президентом России Владимиром Путиным, в затем - с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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