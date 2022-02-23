Цена газа в Европе впервые с 14 февраля превысила $1 000 за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе в ходе торгов в среду впервые с 14 февраля поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 003,5 за 1 тыс. куб. м, или 85,58 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджанский Центр анализа и координации IV промышленной революции подписал меморандумы о взаимопонимании (ФОТО)
Деятельность Азербайджанского центра Сети центров IV промышленной революции ускорит внедрение инноваций - министр
Лента новостей
Азербайджанский Центр анализа и координации IV промышленной революции подписал меморандумы о взаимопонимании (ФОТО)
Деятельность Азербайджанского центра Сети центров IV промышленной революции ускорит внедрение инноваций - министр
Успешная политика Президента Ильхама Алиева является гарантией безопасности и суверенитета Азербайджана - Сахиль Керимли
В Азербайджане подготавливается уточненный список по единовременной выплате участникам первой Карабахской войны
Азербайджан и Иран определили перечень товаров в рамках соглашения о преференциальной торговле - посол
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в ТАСС выставку о сотрудничестве Азербайджана и России
Группа депутатов британского парламента выступила с совместным заявлением в связи с 30-й годовщиной трагедии в Ходжалы
Азербайджанские депутаты приняли участие в вечере памяти жертв Ходжалинской трагедии в Ор-Акиве (ФОТО)
В Москве открылась фотовыставка, посвященная 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией
Азербайджанские артисты славят искусство своей страны по всему миру - руководитель московского музыкального театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман
Минкультуры Азербайджана предложило создать специализированные центры для развития творческого сектора
В Азербайджане отмечается динамичный рост креативной индустрии и авторского творчества - Камран Иманов
В МВД Азербайджана назвали число погибших в результате подрыва на минах на освобожденных территориях
Когда Путин говорит о «спорных территориях», он имеет в виду ряд подконтрольных Армении сел Газахского района – Эльчин Мирзабейли