Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство союза для России
БАКУ /Trend/ - Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство союза для России
Как передает Trend, с таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.
"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией. Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что запрет также касается частных самолетов.
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