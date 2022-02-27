БАКУ /Trend/ - Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство союза для России

Как передает Trend, с таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией. Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что запрет также касается частных самолетов.