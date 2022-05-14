Глава МИД Украины поблагодарил Борреля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщили в МИД, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

"Встретился сегодня со своим хорошим другом, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Благодарен за его предложение предоставить Украине дополнительную поддержку ЕС на сумму в 500 миллионов евро для укрепления обороны", - цитируют в министерстве Кулебу.

Что касается шестого пакета санкций ЕС, то Кулеба в очередной раз подчеркнул, что позиция Украины остается четкой: он должен включать нефтяное эмбарго против России.