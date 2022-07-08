Британский депутат Тугенхат объявил о выдвижении кандидатуры на пост лидера консерваторов

Председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат первым из представителей Консервативной партии заявил, что собирается выдвигать кандидатуру на пост лидера партии и, соответственно, нового премьер-министра королевства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я уже служил - сначала в армии, а теперь в парламенте. Надеюсь снова ответить на призыв в качестве премьер-министра. Пришло время начать с чистого листа. Пришло время для обновления", - приводят британские СМИ слова политика.

Со своей стороны, министр транспорта Грант Шэппс и экс-министр здравоохранения Саджид Джавид пока что обдумывают целесообразность участия в борьбе за пост лидера консерваторов, официально о решении пока не сообщали, отмечает Sky News.

Телеканал напоминает, что вице-премьер Великобритании Доминик Рааб уже сообщал, что не собирается выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов.