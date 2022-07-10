Еще два бывших британских министра вступили борьбу за кресло Джонсона

Бывший министр иностранных дел в правительстве Терезы Мэй, Джереми Хант, а также глава минздрава Великобритании Саджид Джавид заявили о премьерских амбициях, сообщает газета The Telegraph, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Я - единственный крупный кандидат, который не работал в правительстве Бориса Джонсона. Я указывал на то, что пошло не так задолго до любого из других основных претендентов, и я не защищал то, что нельзя оправдать. Поэтому, выбирая меня, Консервативная партия посылает сигнал тем избирателям о том, что мы прислушались к их опасениям и изменились. Это самое важное, что нам нужно сделать сейчас. Это для того, чтобы восстановить доверие», - заявил Хант.

На данный момент, Хант остается членом Палаты общин. Его коллега, Саджид Джавид, напротив, до начала правительственного кризиса, работал в кабинете Бориса Джонсона.

«Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра нашей великой страны. Я думаю, что за последние пару лет мы немного сбились с пути, пытаясь сделать немного того, немного этого. И люди, возможно, чувствуют, что не знают, что консерваторы на самом деле сделают для (них)», — заявил Джавид.

Ранее новый глава Минфина Британии Надхим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьера.