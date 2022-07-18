Во многих городах Франции зафиксирована рекордно жаркая погода

Жаркая погода, установившаяся в западных департаментах Франции, ознаменовалась температурными рекордами более чем в десятке городов. Соответствующие данные приводит в понедельник вечером национальная метеослужба "Метео Франс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этот понедельник, 18 июля, побиты многие абсолютные рекорды температуры", - гласит сообщение в "Твиттере" организации. В нем приводятся в пример данные из 12 городов страны, где был побит исторический температурный рекорд.

Так, в коммуне Бискарросс (департамент Ланды) метеостанция, открытая в 1965 году, зафиксировала 42,6 градуса по Цельсию, что почти на градус выше исторического рекорда, зафиксированного в июне этого года. Максимальная температура в 42,4 градуса зафиксирована в деревне Казо (департамент Жиронда), в нескольких километрах от которой бушует крупный лесной пожар, уничтоживший около 4,5 тыс. гектаров. Такой жаркой погоды в этих местах не фиксировали за всю историю наблюдений с 1921 года.

Другие рекорды зафиксированы в Нанте (42 градуса, департамент Атлантическая Луара) и Ла-Рош-сюр-Йон (41,4 градуса, департамент Вандея). Замыкает первую пятерку самых жарких рекордсменов коммуна Шоле (41,2 градуса, департамент Мен и Луара). Самый же сильный отрыв от предыдущего рекорда зафиксирован в коммуне Брест (департамент Финистер): там метеостанция показала в середине дня 39,3 градуса, что сразу на 4,2 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в августе 2003 года.

Отмечается, что данные, зафиксированные по состоянию на 17:00 (18:00 мск) носят предварительный характер.

Впрочем, уже в понедельник вечером в некоторых департаментах на юго-западе страны должно заметно похолодать: ожидается перепад температур в 15-20 градусов в течение нескольких часов. Во вторник резкое похолодание ожидается в остальных западных и северо-западных регионах страны. Данное явление будет сопровождаться сильными порывами ветра до 19 м/с на побережье и до 13 м/с в более углубленных районах, в том числе в департаменте Жиронда, где пожарные с 12 июля не могут локализовать сильные природные пожары.