Британия протестирует беспилотные вертолеты для поиска субмарин за $70 млн

Королевский флот Великобритании заключил контракт на $70 млн с итальянской компанией Leonardo (бывшая Finmeccanica) на проектирование и разработку беспилотных противолодочных вертолетов, способных отслеживать и атаковать подводные лодки. Об этом сообщает издание Navy Recognition, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Для этого беспилотники будут сбрасывать гидроакустические буи, которые сканируют водную толщу и передают вертолету данные о наличии в ней подводных лодок. Сейчас это делают пилотируемые вертолеты Merlin Mk2, которые не могут круглосуточно зависать в районе патрулирования и вынуждены возвращаться на базу. В случае с беспилотником продолжительность наблюдение будет ограничена лишь запасами топлива.

Кроме противолодочных функций, беспилотные вертолеты планируют использовать для других задач, например, пополнения запасов между кораблями и эвакуации раненых. Ожидается, что вес машин будет составлять около трех тонн.