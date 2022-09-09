В ЕЦБ сообщили, что сделают все необходимое для возвращения инфляции в зоне евро к 2%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сделает все необходимое, чтобы вернуть инфляцию в зоне евро к 2% с нынешних 9,1%, хотя он и не может бороться с шоком на энергетическом рынке, который является главной причиной пика инфляции. Об этом заявила в пятницу глава ЕЦБ Кристин Лагард на неформальной встрече Еврогруппы в Праге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инфляция в разных странах варьируется между 6% и 20%. Нашей ключевой целью остается снижение инфляции к целевой отметке в 2%, и Совет управляющих ЕЦБ сделает для этого все возможное", - сказала она. Лагард, однако, отметила, что "основной причиной всплеска инфляции является шок на энергетическом рынке и здесь ЕЦБ мало что может сделать, поскольку необходима структурная реформа всего энергорынка ЕС".