Глава ЕЦБ заявила о дальнейшем повышении процентных ставок для борьбы с инфляцией

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард подтвердила решимость банка принимать определенные меры для борьбы с высоким уровнем инфляции, отметив, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки в будущем. Об этом она заявила в среду во Франкфурте-на-Майне, выступая на конференции, организованной американским аналитическим центром Атлантический совет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем делать то, что должны. Это означает повышение процентных ставок на следующих заседаниях", - подчеркнула Лагард. "Мы вернем инфляцию к 2% в среднесрочной перспективе", - заверила она. При этом глава ЕЦБ заметила, что, если фининститут не выполнит своей задачи по обеспечению ценовой стабильности, "это нанесет гораздо больший ущерб экономике".

"Мы допустили некоторые ошибки в прогнозах, как и все остальные", - признала Лагард. "То, что мы видим сейчас, является более устойчивым и масштабным, чего никто не ожидал", - резюмировала она.

Ранее совет управляющих Европейского центрального банка принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов и дал сигнал об их дальнейшем росте. Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 1,25%, ставка по депозитам теперь составляет 0,75%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 1,5%. ЕЦБ снизил прогноз роста ВВП ЕС в 2023 году (с 2,1% до 0,9%) и повысил прогноз инфляции, которая по итогам 2022 года может составить 8,1%, 2023 года - 5,5%, 2024 года - 2,3%.

Следующее очередное заседание совета управляющих назначено на 27 октября.