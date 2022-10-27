ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до 2%

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов и дал сигнал об их дальнейшем росте. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из пресс-релиза, опубликованного по итогам заседания регулятора.

"Совет управляющих сегодня принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов", - говорится в сообщении.

Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 2%, ставка по депозитам теперь составляет 1,50%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 2,25%.

Как отмечается, ЕЦБ "ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее целевому уровню в 2%". Там добавили, что уровень инфляции в еврозоне остается слишком высоким (в сентябре показатель достиг 9,9%) и будет оставаться выше целевого в течение длительного периода. Причиной тому служит стремительный рост цен на энергоносители и продукты питания, а также перебои с поставками и восстановление спроса после пандемии COVID-19.

ЕЦБ намерен продолжать в полном объеме реинвестировать выплаты по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках программы APP до тех пор, пока это необходимо. Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках программы выкупа бондов в связи с пандемией, будет производиться до конца 2024 года, как и сообщалось ранее.

При этом европейский регулятор решил скорректировать процентные ставки, применимые к программе предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III. "С 23 ноября 2022 года до даты погашения или даты досрочного погашения каждой соответствующей непогашенной операции TLTRO III, процентная ставка по операциям TLTRO III будет индексироваться в соответствии с ключевыми процентными ставками ЕЦБ за этот период", - пояснили там. Регулятор также предложил банкам дополнительные даты для добровольного досрочного погашения.