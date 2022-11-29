Власти Италии готовы национализировать НПЗ на Сицилии

Заседание правительства Италии, назначенное на четверг, будет созвано для принятия решения о национализации принадлежащего компании "Лукойл" нефтеперерабатывающего завода ISAB на острове Сицилия. С таким утверждением выступила во вторник газета La Repubblica со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий и продукции "сделано в Италии" Адольфо Урсо в настоящее время работают над мерами, которые переведут сицилийский завод под контроль Минэкономики.

Итальянскому правительству не удалось попросить ЕС об отсрочке введения эмбарго на российскую нефть, этот запрос оказался запоздалым, пишет газета.

Урсо ранее заявлял, что власти используют все возможности для обеспечения непрерывности производства и занятости на предприятии. Он неоднократно указывал, что национализация не исключается.

Работа НПЗ на Сицилии может быть остановлена из-за проблем с поставками сырой нефти из РФ морем, которые прекратятся с 5 декабря в соответствии с шестым пакетом санкций ЕС. По некоторым данным, ISAB покрывает 22% потребностей Италии в автомобильном топливе. В случае закрытия предприятия работу могут потерять порядка 10 тыс. человек.