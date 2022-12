Британия реализует реформы финансового сектора в 2023 году

Великобритания проведет первые реформы своего финансового сектора после выхода из Евросоюза (Brexit), это сделает его конкурентоспособным на международном уровне. Об этом заявил экономический секретарь при британском Минфине Эндрю Гриффит, курирующий лондонский Сити, в опубликованном в пятницу интервью газете Financial Times ( FT), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, подобные решительные изменения "станут первыми" и позволят Соединенному Королевству "использовать новые возможности, инновации и методы для того, чтобы сделать рынки более эффективными", а сама сфера финуслуг станет "максимально конкурентоспособной на международном уровне". Большинство реформ "будут реализованы в 2023 году", добавил он.

Речь идет об изменениях, связанных со смягчением режима риск-ориентированного надзора за страховщиками (Solvency II), снятием ограничений для некоторых розничных банков на операционную деятельностью, а также ослаблением ограничений MiFID II (The Markets in Financial Instruments Directive, директива для финансовых рынков стран ЕС) на аналитические исследования.

Королевство покинуло ЕС 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после Brexit переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы. По словам экспертов, такой шаг привел к экономическим потерям, разрыву культурных и научных связей.