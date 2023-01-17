Итальянская полиция задержала главу "Коза Ностра"

В Палермо задержали Маттео Мессину Денаро, считающегося главарем сицилийской преступной организации "Коза Ностра", сообщает Associated Press, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечается, что задержание 60-летнего босса мафии прошло в клинике, где он проходил лечение. Причины, по которым Денаро потребовалось лечение, не раскрываются.

Денаро скрывался от правосудия на протяжении тридцати лет. Он заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве борцов с мафией - магистратов Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году. Также Денаро является фигурантом дела о взрывах во Флоренции, Риме и Милане, жертвами которых стали десять человек.

Как сообщают западные СМИ, в числе преступлений, к которым причастен Денаро - похищение 12-летнего Джузеппе Ди Маттео в 1993 году и его убийство в 1996 году. Мальчик был сыном Сантино Ди Маттео - бывшего члена мафии, решившего сотрудничать с властями.