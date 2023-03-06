Еврокомиссия заявила, что WhatsApp согласился выполнять правила Евросоюза

WhatsApp обязался соблюдать правила Евросоюза и быть более прозрачным в отношении изменений условий обслуживания пользователей. Об этом сообщила в понедельника пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После диалога с органами ЕС по защите прав потребителей и Еврокомиссией сеть WhatsApp обязался быть более прозрачной в отношении изменений своих условий обслуживания. Более того, компания упростит пользователям отказ от обновлений, если они с ними не согласны, и четко объяснит, когда такой отказ приводит к тому, что пользователь больше не может пользоваться услугами WhatsApp", - отмечается в заявлении ЕК.

Кроме того, как подчеркивается в документе, "WhatsApp подтвердил, что личные данные пользователей не передаются третьим лицам или другим компаниям Meta, включая Facebook, в рекламных целях".

"Для любых будущих обновлений политики WhatsApp будет объяснять, какие изменения намерен внести в договоры пользователей и как они могут повлиять на их права; включать возможность отклонить обновленные условия обслуживания так же заметно, как и возможность их принять; гарантировать, что уведомления, информирующие об обновлениях, могут быть отклонены или просмотр обновлений может быть отложен, а также уважать выбор пользователей и воздерживаться от отправки повторных уведомлений", - добавила ЕК.

ЕК напоминает, что в январе 2022 года Брюссель отправил письмо руководству мессенджера относительно "предполагаемых недобросовестных действий в контексте обновлений WhatsApp условий обслуживания и политики конфиденциальности". В июне тогда же года ЕК отправила повторное письмо с просьбой "четко информировать пользователей о бизнес-модели WhatsApp и, в частности, о том, получает ли WhatsApp доход от коммерческой политики, касающейся личных данных пользователей".