Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в штаб-квартире НАТО подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс. Об этом во вторник сообщила телерадиокомпания Yle, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она отмечает, что теперь указанный документ будет передан представителям властей США. После этого республика станет полноправным членом НАТО.

Глава финского внешнеполитического ведомства назвал момент подписания "историческим". По его словам, в то же время представители Турции передали документы о ратификации членства Финляндии в альянсе госсекретарю США Энтони Блинкену.

Официальная церемония приема Финляндии в НАТО состоится во вторник в штаб-квартире организации в Брюсселе, где в этот день открывается плановая двухдневная встреча министров иностранных дел стран альянса. В ней примут участие президент Финляндии Саули Ниинистё, а также министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен. Республика станет 31-м членом альянса.